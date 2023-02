Vols de voitures en hausse : comment les éviter ?

Des voleurs aux méthodes redoutables s'emparent des voitures sans même besoin de casser une vitre. Dans leurs mains, ils ont des boîtiers, capables de capter le signal des clés électroniques de nos véhicules. Le premier se rapproche de la maison de la victime, où se trouve la clé. Le signal est envoyé au boîtier du complice, la berline s'ouvre en quelques secondes et démarre tout simplement. La technologie présente dans nos voitures modernes les a-t-elle rendues plus vulnérables au vol ? Elvis Renato, garagiste, confirme que ces boîtiers nécessaires au diagnostic électronique de nos voitures peuvent servir aux voleurs pour les pirater. Le problème c'est que seulement 5% de nos modèles les plus récents seraient protégés contre ces vols électroniques, d'après une étude allemande. Les voleurs ne manquent pas d'ingéniosité. S'ils parviennent à entrer dans la voiture, ils sont même capables de créer une nouvelle clé. Pour se protéger, ne pas compter sur l'électronique mais sur les bons vieux antivols. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Vinzent, E. Berra