Vols de voitures en hausse : des clés pour les éviter ?

Fini le pied-de-biche. Voler une voiture, dans sept cas sur dix, se fait désormais sans effraction. Comme ici, les malfaiteurs amplifient le signal électronique de la clé restée au domicile du propriétaire. Ils parviennent à ouvrir et à s'emparer de la voiture. Résultat : les vols de voitures sont en hausse, plus de 11% l'an dernier, avec en tête la petite voiture préférée des Français. Plus elles sont vendues, plus elles sont volées. Derrière la Clio, deux autres voitures françaises : la Mégane, suivie de la Peugeot 3008. Aucun département n'est épargné. Les Bouches-du-Rhône et la région parisienne sont les plus touchés. Des réseaux bien organisés, en témoigne cet atelier de découpe clandestin photographié en été en région parisienne. Pour éviter que votre voiture ne subisse le même sort, les professeurs conseillent des parades. Utilisez par exemple ce genre d'antivol, un bloque volant, ou un traceur GPS pour suivre votre voiture. Autre solution moins connue : le gravage de vitre. Pour une centaine d'euros, ce numéro unique est enregistré dans un fichier national. TF1 | Reportage E. Lefebvre, O. Cresta