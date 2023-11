Vols, dégradations… la parade pour les commerçants

Audrey ne veut plus jamais voir son magasin vandalisé en plein cœur de Strasbourg. C'était en juin dernier, lors de violences urbaines. D'autres vitrines du quartier en avaient les frais quelques minutes plus tôt. Alors, pour prévenir les commerçants de ce type de menace, la préfecture a mis en place Vigicommerce, un système d'alerte par SMS. Si une boutique, par exemple, est prise pour cible, un SMS est aussitôt envoyé au commerçant inscrit, et en quelques secondes, ils peuvent réagir. Tout se passe au centre d'appels de la police du Bas-Rhin. Grâce aux appels du 17 et aussi aux 100 caméras de vidéosurveillance que compte la ville, les commerçants peuvent être alertés en quelques secondes. À l'approche du Black Friday, 200 commerçants se sont déjà abonnés au dispositif, pas seulement des bijouteries ou des bureaux de tabac, même un magasin de déguisement l'a adopté. À l'heure où les vols à l'étalage augmentent, Vigicommerce existe dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone, et devrait s'étendre à d'autres communes. TF1 | Reportage K. Yousfi, J. Roth, J. Pasquier