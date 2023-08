Vols par ruse : méfiez-vous des faux policiers

La scène s'est déroulée juste avant le déjeuner. Trois faux policiers frappent chez Monique. Ils disent mener une opération contre les cambriolages et demandent d'inspecter sa maison. Elle ne se doute de rien et les laisse entrer. Sur leur chemin, les faux policiers dérobent tout ce qui se trouve à portée de main. Monique ne s'en rend pas compte, mais elle est en train de se faire cambrioler. Les trois faux policiers sont repartis avec plusieurs milliers d'euros de bijoux. Alors depuis l'événement, la victime est prête à se défendre. En Seine-et-Marne, 160 vols par ruse ont été recensés en 2022. Le phénomène touche tout le pays et reste à un niveau élevé selon le ministère de l'Intérieur. Pendant l'été, les vols par ruse augmentent légèrement, surtout dans les quartiers pavillonnaires. Car avec les départs en vacances, de nombreuses personnes se retrouvent isolées et sont donc plus vulnérables. Les usurpateurs sont des voleurs chevronnés. Faux policiers, faux plombiers, ou même faux agents EDF... ils utilisent autant de techniques. Pour les éviter, la police sensibilise régulièrement, en priorité le public le plus touché. Ce sont les plus de 70 ans qui en sont les principales victimes. TF1 | Reportage V. Topenot, V. Gauquelin, C. Bienenfeld