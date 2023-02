Voltige : les virtuoses du ciel

Serait-ce un jouet devenu incontrôlable ou un avion touché par le feu ennemi ? À l'intérieur, Florent, le pilote, est imperturbable. Après 20 minutes de cabrioles, il se pose enfin. À 34 ans, il est le benjamin de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Au départ, une passion de jeunesse et une audace hors normes. Son premier avion a été construit de ses propres mains. Avec un ami, ils font le pari fou de décoller du toit d'une voiture, il n'a alors que 27 ans. La voltige est depuis devenue son métier, jusqu'à ce titre de champion du monde l'été dernier. Sa botte secrète, un travail sous hypnose. Il écoute sa propre voix enregistrée au préalable. Le but : ancrer profondément son programme, créer des réflexes, éliminer le stress. Pendant que les mécanos bichonnent son appareil, Florent répète une fois de plus son vol. Rien n'est jamais improvisé dans cet engin rustique. Sous l'œil d'un autre pilote, il enchaîne les acrobaties à 400 km/h. Cet été, le grand public pourra admirer sa virtuosité et celle de son équipe dans une quarantaine de meetings aériens. TF1 | Reportage E. Lefebvre, R. Reverdy