Qui vont bénéficier des cinq milliards de baisse d'impôts sur le revenu ?

Selon Bruno Le Maire, la baisse d'impôts sur le revenu, promise par Emmanuel Macron, devrait profiter à quinze millions de ménages. François Lenglet affirme qu'elle concernerait les personnes imposables, c'est-à-dire, celles qui vont gagner en 2019 plus de 14 600 euros net par an. L'objectif est d'atteindre la baisse de 300 euros par ménage par an. Par ailleurs, les mesures fiscales et celles du pouvoir d'achat devraient coûter au budget de l'Etat six milliards d'euros cette année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.