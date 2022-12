Vont-ils vous faire préférer le bus ?

Quand ils le voient arriver, c'est un vrai soulagement. Sur le quai nantais en ce moment, les voyageurs sont plus nombreux et tous ont une bonne raison d'opter pour le bus. Au moins, ils sont sûrs d'arriver, ce qui n'est pas le cas des trains, d'après une passagère. Marine et Marie sont des habituées. Elles ne se connaissaient pas avant ce jeudi matin. Et c'est aussi pour ce genre de rencontre qu'elles préfèrent le bus. Pour Daisy, au contraire, c'est une première. Avec tous ses cadeaux de Noël, elle se pose encore quelques questions si ça va passer en soute ou pas. Ensuite, direction vers Montpellier en passant par Niort, Bordeaux, Agen et Toulouse. Il ne reste plus qu'une quinzaine de place sur ce trajet. Le voyage coûte entre quinze et soixante euros selon la destination. De plus, il faut tout de même compter neuf heures de route pour ceux qui descendent à Montpellier. Pour ces voyageurs, l'essentiel est assuré. Ils passeront bien les fêtes où ils l'espéraient. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau