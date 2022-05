Vos astuces pour faire aimer les légumes aux enfants

Dans ce supermarché, la plupart des mamans et des papas que nous avons rencontré ce mercredi matin nous l'ont confirmé : faire manger des légumes à leurs progénitures est souvent une épreuve. Certains ont trouvé des solutions : montrer l'exemple et commencer tôt à habituer leur palais à des légumes différents. Dans cette famille, eux aussi ont commencé leur éducation aux légumes dès le plus jeune âge, comme un jeu de découverte. "Quand ils avaient deux ans et quand ils commençaient à pousser des dents, on leur donnait des petits morceaux. Je coupais la tomate qu'ils puissent goûter, c'est sucré", raconte la maman. Montrer l'exemple, c'est aussi une des préconisations de Stéphane Louy, médecin nutritionniste. Un enfant sur trois est en surpoids, il faut privilégier l'exercice physique. "Les enfants s'imprègnent de ce qu'ils vivent au quotidien. C'est ce qu'ils vont refaire quand ils seront autonomes en tant qu'adulte. Donc, la bonne idée en contrepartie, c'est aussi de leur dire : vient on va se balader, il fait beau, on marche une demi-heure", explique-t-il. Dernier conseil : tentez la ruse. Cinq fruits et légumes par jour, c'est l'objectif idéal, mais parfois difficile à atteindre. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings