Vos astuces pour maîtriser votre budget

Pour éviter toute mauvaise surprise lors du passage en caisse, vous êtes nombreux à faire la chasse aux astuces en magasin. La première n'a rien de révolutionnaire, la liste de courses. "Je ne prends pas ce qui n'est pas inscrit sur ma liste. Je fais vraiment attention à ce que je prends", affirme une cliente. Pour Martine, le bon plan, c'est le rayon "dates courtes". Ce lundi, dans son caddie, ce sera un fromage à moins 30%. Le mois dernier, les prix ont encore augmenté de plus de 6%, de quoi bousculer les habitudes des clients. Sur le marché aussi, le comportement des consommateurs change. C'est ce que constate Annaëlle Peron, maraîchère, depuis quelques semaines maintenant. "Les gens n'aiment pas trop payer par carte parce qu'ils n'ont pas visu de leur argent", rapporte-t-elle. Autre astuce pour veiller à son porte-monnaie : les fruits et légumes déclassés. Quelques centimes, voire quelques euros de gagnés, qui permettront peut-être de se faire plaisir à Noël. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel, R. Cann