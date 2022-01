Vos bonnes résolutions pour 2022

Être plus régulière sur le sport, arrêter la cigarette, manger plus sain et apprendre à aimer les légumes, limiter la viande... tout un programme pour faire rimer résolution avec solution. Pour 70% des Français, leur première intention est le sport pour rester en forme toute l'année. Et certaines salles promettent amusement et gainage dans une ambiance boîte de nuit. Plus calme, mais tout aussi efficace : la méthode d'électrostimulation musculaire. Pour éliminer 1 200 calories, il ne faut que 20 minutes d'effort au lieu de quatre heures. Pour booster sa motivation toute l'année, l'autohypnose est peut-être la solution. "L'autohypnose permet de tenir des objectifs, c'est-à-dire qu'on va donner une vraie direction au mental, une vraie vision de l'état qu'on a envie d'attendre dans sa vie", explique Margot Sitruk, psychothérapeute. On n'oubliera pas que le premier cap est l'épiphanie. Et pourquoi pas un camembert des rois, deux fois moins calorique que la galette ? TF1 | Reportage C. Magne, A. Ifergane