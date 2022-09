Vos bonnes résolutions pour garder le moral

Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et dans le calme. Et comme il paraît que le Tai-Chi ça conserve, on décide de s'y mettre avec Brigitte et toute son équipe. "C'est un travail de mise en route, de concentration et de relâchement. Quand on repart, on est super bien", explique-t-elle. Il faut reconnaître qu'on est mieux ici que dans le métro. Aucune tempête à l'horizon, mais une partie de carte endiablée au bord du lac d'Annecy (Haute-Savoie). Pour leur part, ces deux hommes sont en vacances toute l'année. " On a le mental tout le temps", se réjouit l'un d'entre eux. Il y a aussi les bonnes résolutions. En cette rentrée, Lucile retrouve une routine presque quotidienne : quelques brasses avant sa journée de travail. "Chaque jour va être différent, mais il faut essayer d'en tirer le meilleur. Si on va au travail en souriant, ça changera déjà pas mal de choses. Puis, on peut penser aussi à ce qu'on pourra faire après et ça passe encore mieux", confie-t-elle. Pour commencer la semaine, prenez le large, prenez le temps, et tout ira bien. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand