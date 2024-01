Vos bons souvenirs de l'année

Rien ne vaut des photos pour immortaliser ses souvenirs. Il y a deux ans, c'était son mariage, et cette année, c'est un nouvel événement très heureux qui a marqué la vie d'Yasmine. "La naissance de mon neveu, c'était la première fois que je suis Tata, donc, je pense que c'était le plus beau souvenir de l'année 2023", déclare-t-elle. Elle a ressenti du bonheur, de la joie, et de l'émotion. Et sur toute cette année, les plus chanceux d'entre vous ont également pu embarquer vers des nouveaux horizons. Mais il est inutile parfois de remonter bien loin pour avoir le sourire. Voici un autre moment d'enchantement, tout aussi simple : "Rester avec mes enfants... c'est un bon souvenir tout le temps", affirme un père de famille. Finalement, lorsqu'on vous demande de vous plonger dans le rétro, votre regard s'oriente bien souvent en direction de votre famille. Des petits-enfants, mais aussi de grands soulagements. "J'ai eu mon bacc... c'était miraculeux". En espérant qu'il y en ait bien d'autres en 2024. TF1 | Reportage G. Frixon, A. Flament