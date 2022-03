Vos coins secrets : le lac de Grand-Lieu

Ce petit matin-là, le soleil ne s'est pas vraiment levé, mais la lumière, elle, était bien présente. C'est d'ailleurs ce qu'apprécie Erwan Balança, photographe naturaliste : "Tout est feutré, ça fait des ambiances très douces, presque picturales. C'est aussi ce qui est magique dans les endroits comme ça, c'est un peu ce mélange entre l'air et l'eau. Et puis, c'est vrai que le brouillard, la brume, ce sont vraiment des éléments qui apportent beaucoup de poésie à ce genre d'endroit". Nous rejoignons Erwan Balança, presque seul au monde, aux abords du lac de Grand-Lieu. Une des plus vastes étendues d'eau en Europe, avec les prairies inondées tout autour sur des kilomètres, sa surface augmente de moitié en hiver. Là où le lac de Grand-Lieu est remarquable, c'est au niveau des oiseaux. Photographe naturaliste depuis plus de 20 ans, Erwan Balança chasse en douceur. Ces trophées sont des photos : cygnes sauvages, aigrettes, hérons, martins-pêcheurs et autres spatules, des milliers d'oiseaux sous l’œil de ragondins. Ornithologue autant que photographe, Erwan sait saisir l'intimité de la faune sauvage. Aussi, il adore jouer à domicile avec un rouge-gorge ou des renardeaux. TF1 | Reportage L. Giraudineau, S. Guerche