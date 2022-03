Vos coins secrets : les routes du Luberon à vélo

Appuyer sur les pédales, sans jamais oublier de lever les yeux. Faire du vélo, c’est prendre le temps d’admirer le paysage. Ce groupe de cyclistes en a fait sa philosophie, et va faire découvrir l’un de ses parcours préférés : les Gorges du Loup (Alpes-Maritimes) et ses petits villages. Taillée dans la roche, la route des Gorges s’élève au milieu d’immenses falaises. Elles ont été creusées par la rivière au fil des millénaires, jusqu’à la cascade de Courmes. Michel, le doyen de l’équipe la connaît bien, mais il ne passe jamais devant sans s’arrêter pour l’admirer. Gourdon, un village surnommé "le nid d’aigle", surplombe les Gorges du Loup à 760 mètres d’altitude. Pour y arriver, une belle montée attend les cyclistes. La récompense se trouve au bout de ce village classé parmi les plus beaux du pays, une vue panoramique exceptionnelle. Ces cyclistes ne se lassent pas de l'admirer. Parce que pour eux, le vélo reste avant tout un plaisir, celui de découvrir ou de redécouvrir ces jolies routes de montagne et ce petit village remarquable de la Côte d’Azur. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde