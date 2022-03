Vos coins secrets : pêche sur les étangs de la Meuse

Philippe Thieffry est un tout jeune retraité heureux. L'œnologue champenois va pouvoir rejoindre plus souvent son coin de paradis, le domaine de pêche de Sommedieue. Les quatre étangs du domaine sont alimentés par une petite rivière qui prend sa source juste au-dessus en pleine forêt. Cela explique l'eau si claire qui permet au pêcheur et au poisson de s'observer en permanence. "Moi, je viens ici deux fois par mois. A chaque fois, c'est le même plaisir, la même émotion", explique Philippe. Le lieu d'exception offre aux pêcheurs la possibilité d'assouvir leur passion en pleine nature. C'est Bruno Fenaux qui l'a imaginé. Jusqu'en 1950, c'est une scierie qui profitait de la rivière pour produire des meubles. Depuis 20 ans, Bruno a multiplié les projets jusqu'à rénover un bâtiment pour héberger les pêcheurs en nombre limité. Par ailleurs, Philippe, comme la plupart des pêcheurs à la mouche, rejette ses prises à l'eau. Seul compte le plaisir de la traque du poisson au milieu d'un paysage différent à chaque saison. TF1 | ReportageV. Dietsch, C. Hanesse