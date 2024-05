Vos petits secrets pour être heureux

Ce qui fait le bonheur des lève-tôt, c'est d'abord le rituel du matin, un moment sacré pour prendre le temps. "Ça fait partie du petit plaisir qui ne coûte pas grand-chose", "le bonheur, c'est désirer ce qu'on a déjà", disent quelques-uns. Les philosophes y ont pensé avant nous. Parmi les clés du bonheur, on a trouvé celle-ci : "Vous voulez être heureux ? Alors, soyez joyeux, souriez". Certains vantent le bienfait du sport ou de la méditation, mais selon une étude récente, l'effet bien-être n'est pas garanti. Il vaudrait mieux être plus sociable et exprimer sa gratitude. Et vous, quelle est votre recette pour être heureux ? On vous a posé les questions dans les rues de Lyon (Rhône). "C'est de pouvoir continuer à avoir des activités" ; "C'est d'être bien dans sa peau et de faire ce qu'on a envie en toute liberté" ; "Oublier les horaires et oublier les contraintes". On en vient à une question épineuse : l'argent fait-il le bonheur ? En tout cas, l'espoir de remporter le gros lot fait rêver. TF1 | Reportage S. Agi, C. Bruère