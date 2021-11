"Vos recettes de Noël" : la bouchée à la reine d’Île-de-France

Vous avez peut-être l'habitude d'en acheter chez le traiteur, Sandrine Heitz Schaff s'est donnée le défi d'en cuisiner à ses invités le soir de Noël. Des bouchées à la reine à sa façon. Dans sa recette, pas de ris de veau mais il y aura tout de même de quoi réchauffer les cœurs : une belle poule, de la noix et des quenelles de veau. Après avoir découpé la viande et les légumes, ils partent dans une grosse cocotte pour deux heures de cuisson. C'est promis, de délicats parfums commenceront à s'en échapper bien plus tôt. En attendant, c'est parti pour la réalisation des croustades. Pour gagner du temps dans cette recette plutôt longue, Sandrine a deux astuces : acheter la pâte feuilletée chez son boulanger et compter sur sa fille Charlotte, tout aussi passionnée qu'elle. Il n'y a plus qu'à faire revenir les champignons et réaliser la sauce avec du beurre, du bouillon ainsi que de la crème. Il faut ensuite garnir les croustades et vous pouvez déguster. Vous pouvez également ajouter quelques truffes ou des cèpes à la recette pour un plat encore plus festif. TF1 | Reportage D. Sitbon, C. Moutot