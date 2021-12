"Vos recettes de Noël" : la bûche de Noël à la lyonnaise

Vous n'imaginez pas un Noël sans elle et son chocolat qui suffit à nous faire fondre. Sans la bûche, le repas est loupé. Mais pour une bonne bûche, patience, car en premier vient la génoise. Pour cela, il faut quatre œufs, 120 g de sucre et de la farine. Alors que les blancs d’œufs sont à monter en neige, les jaunes, eux, sont à blanchir. Chez Marie-Ange Orozco, on cuisine entre filles. L'occasion de transmettre l'art d'une génoise moelleuse : un peu de cacao et beaucoup de délicatesse. Pour que la pâte ne retombe, on incorpore le blanc petit à petit. Elle va ensuite cuire au four pendant douze minutes. Pendant ce temps, place à la ganache. Pour cette fois, il faudra une crème liquide à 30% de matière grasse minimum que l'on fait chauffer dans une casserole. A cela, on ajoutera 200 g de chocolat à faire fondre. Pour éviter que la ganache ne croûte, on la filmera au contact avant de la garder au frais pendant quatre heures au minimum. Une fois la pâte cuite, il ne reste plus qu'à garnir la génoise. C'est Noël alors on ne compte pas : caramel, crêpe dentelle, ganache au chocolat... tout devrait rouler. Si en plus il y a de l'amour, c'est encore mieux. Voilà la recette d'une Lyonnaise qui fera sensation sur la table de Noël. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize