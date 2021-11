"Vos recettes de Noël" : la coquille de Noël du Nord

Cette année, vous pouvez élire votre recette de Noël préférée sur le site du même nom. Une quinzaine de recettes sont en compétition. Ce mardi, mettons sur notre table de fête la coquille de Noël. C'est la recette de Noël qui plaît à tous les gourmands. Une sorte de brioche à préparer pour le 25 décembre avec du sucre, du sel, de la farine, du beurre, un œuf, de l'eau, du lait et la coquille. Il suffit de mélanger tous les ingrédients et de laisser le robot travailler pendant quinze minutes. La recette est toute simple, mais très généreuse dans les quantités de beurre et de sucre. La seule difficulté, c'est la patience. La coquille de Noël se fait désirer. Elle pousse une première fois pendant 45 minutes. Puis, on la façonne à la main. Elle repose encore 45 minutes pour prendre sa forme de petit Jésus emmailloté. A elle seule, elle fait remonter de douces émotions. Un incontournable authentique comme on aime dans le Nord. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier