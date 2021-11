"Vos recettes de Noël" : la volaille au foie gras du Sud-Ouest

Une belle poularde des Landes élevée en plein air et un foie gras de canard d’environ 600g. Ce sont les deux principaux ingrédients d’un repas de fête traditionnel dans le Sud-Ouest. La première étape et la plus technique : désosser entièrement la volaille. Gilou fait ensuite pocher le foie "dans l’eau qui frémit tout juste, pas de gros bouillons, pas plus de dix minutes". Et pendant ce temps, Alain allume le four, l’un des rares encore en état de fonctionner sur la commune de Bégaar. Le temps que la température monte, Gilou découpe son pain d’épice maison. Pour l’aider au montage du rôti, la cuisinière fait appel à Mathieu. Le jeune éleveur de volailles n’a encore jamais assisté à la préparation de ces poulardes. C’est parti pour une heure et demie de cuisson à environ 200 degrés. À la découpe, le travail de Gilou est un plaisir pour les yeux. On obtient ensuite de belles tranches, à partager avec toute la famille. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on compte sur vous pour élire la poularde farcie au foie gras, le meilleur plat de Noël de l’année. TF1 | Reportage G. Guisthau, N. Forestier