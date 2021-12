"Vos recettes de Noël" : le bar en croûte de sel de Bretagne

C'est le roi des poissons : un bar de ligne péché dans les eaux bretonnes. Un poisson noble pour une recette de Noël étonnante. Pour la préparation, il faut lui rajouter de gros sel. Deux sacs de 500 grammes sont nécessaires. Lorsqu'il est bien enveloppé dans son manteau blanc, c'est le moment de le mettre dans le four à 180 degrés pour 20 minutes de cuisson. Pendant ce temps, Christian Le Borgne, passionné de cuisine, et son épouse préparent la sauce au beurre, à l'échalote et au vin blanc. De quoi accompagner cette recette de famille. Dans le four, le sel se solidifie avec la chaleur. Ça y est : le bar est cuit. C'est le moment pour madame de casser la croûte. Mais à quoi sert tout ce sel ? "D'après ce que je sais, le poisson ne prend que le sel qu'il a besoin ? Donc, ça l'assaisonne à la perfection", explique-t-elle. Un repas de fête à savourer en famille ou entre amis. Le poisson est servi avec des pommes de terre et la fameuse sauce au beurre blanc. Un régal pour les yeux et un festin pour les papilles. TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Denniel, N. Roche