"Vos recettes de Noël" : le berawecka, le dessert de l'Alsace

Autour de la table, plusieurs générations et une même famille réunie pour un gâteau de Noël. Le berawecka est une recette traditionnelle en Alsace, simple et savoureuse. La première étape est de faire la pâte à l'avance selon Samuel Hertzog, un spécialiste du berawecka. Ainsi, tous les ingrédients seront prêts et à disposition au moment du façonnage. Le temps d'allumer la première bougie de l'Avent et de laisser la pâte briochée se reposer, il faut découper les fruits confits (abricots, amandes, raisins secs...) et les noix. A ceux-là on rajoutera un peu de kirsch ou de la mirabelle pour le goût. Autrefois, on utilisait les fruits de la ferme. Littéralement, berawecka signifie "gâteau aux poires". Vient ensuite le pétrissage de la pâte à brioche avec les fruits confits découpés en petits dés. Une tâche nécessitant de l'huile de coude. Enfin, place à la mise en forme, également un travail collectif, et direction le four. Le berawecka, c'est tout l'esprit de Noël dans un gâteau traditionnel. Un petit bonheur sucré. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier, L. Claudepierre