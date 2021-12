"Vos recettes de Noël" : le cabri de Corse

Il n'y a pas de Noël en Corse sans retrouver dans l'assiette le cabri en sauce mijoté sur le poêle. La préparation du plat est simple. Cette année, Pascale Bucchini le transmet à sa petite-fille, comme l'ont fait ses aïeuls. Pour la recette, il faut du cabri, de l'ail, des oignons, du concentré de tomates, de l'huile d'olive, du poivre, du sel, du vin et des herbes. La première étape consiste à faire dorer la viande, saisir les oignons, rajouter l'ail, le concentré de tomates, un demi-verre de vin et le bouquet garni avec le thym sauvage et le laurier dans la marmite. Enfin, recouvrir la viande d'eau afin de délayer la sauce. Maintenant, tout va dépendre de la cuisson et du tour de main que l'on s'est transmis de génération en génération. Avant de servir le cabri, la cuisson de la viande permet de savoir si la recette est réussie. La viande doit se détacher de l'os toute seule. Le petit plus pour sublimer le goût de votre cabri est de l'accompagner de polente de maïs, sans oublier de râper à votre convenance du fromage corse. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier