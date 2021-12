"Vos recettes de Noël" : le jambon à l’ananas des Antilles

Des fêtes de Noël à la Martinique, Christian n'a qu'un souvenir : "on n'avait pas de cadeaux, mais on avait un bon repas de Noël en famille". Pour nous, à 7 000 km de son île, il va préparer le jambon de Noël. Un jambon entier, fumé et sucré, comme le veut la tradition aux Antilles. Pour l'aider, Christian peut compter sur sa fille Cindy. Avec son père, elle redécouvre les recettes que faisait sa grand-mère les 24 et 25 décembre chaque année, à Noël. Mais Christian a rajouté sa petite touche : la pelée aux ananas sans oublier une bonne dose de miel pour adoucir le goût. Une fois les ingrédients versés dans la marmite avec le jambon, il faut faire bouillir et laisser mijoter. Au bout de 30 minutes, le jambon aura pris le goût du jambon. Ce dernier est sorti de la marmite pendant qu'il est encore fumant. Christian retire entièrement la couenne. Le glaçage sera la dernière étape avant la mise au four. Au même moment, il prépare la décoration du plat : des tranches d'ananas et du sirop à base de sucre de canne. Le caramel étant prêt, Cindy imprègne le jambon en profondeur. Pour finir, un peu de sucre et c'est partie pour dix minutes au four. TF1 | Reportage P. Ninine, M. Dupont