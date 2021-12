"Vos recettes de Noël" : les raviolis à la courge du Haut Pays niçois

Pour réaliser ses raviolis, Annie commence par la farce. Épluchée puis coupée en dés, la courge va cuire une bonne demi-heure dans une poêle. Il faut ensuite presser la courge dans un filet pour enlever l’eau. Puis faire revenir un oignon dans l’huile d’olive et placer le tout dans un mixeur avec du sbrinz ou du parmesan avec un œuf. Pour relever le tout, Annie ajoute une cuillère à soupe de quatre-épices. Pour la pâte, il faut de la farine, des œufs, un peu d’huile d’olive, de l’eau et un bon coup de main. Annie abaisse la pâte la plus finement possible. Elle y étale la courge, referme, et comme par magie, sous le rouleau en bois, les raviolis prennent forme. La sauce qui accompagne les raviolis se compose de noix, d’ails et de crème fraîche. Mixer le tout et délayer avec un peu d’eau de cuisson. Plonger les raviolis dans l’eau bouillante quelques minutes seulement. Ils sont cuits dès qu’ils remontent à la surface. C’est ainsi que les raviolis à la courge sauce aux noix sont servis traditionnellement à Noël. Un plat de fête sans fioriture qui a le goût du terroir et des retrouvailles. L’esprit de Noël en toute simplicité. TF1 | Reportage V. Capus, D. Guido