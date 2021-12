"Vos recettes de Noël" : l’escudella de Catalogne

Pour réaliser une bonne escudella, prenez de la viande, des légumes et le plus important : une bande d'amis pour la concocter. Pour commencer, Franck dépose la viande dans l'eau bouillante à savoir les pieds de porc, les os bœuf à moelle, une poule entière. Puis, laisser cuire à peu près une bonne heure pendant que les commis préparent les légumes. Cette recette ancestrale, Franck l'a apprise avec sa grand-mère. Aujourd'hui, il continue a faire mijoter cette soupe à la viande dans un chaudron au feu de bois. Le secret d'une bonne escudella c'est de la laisser cuire longtemps. " C'est bien quand ça cuit entre trois et quatre heures voire plus", précise Franck. A côté, on profite de la cuisson pour préparer la farce ou "pelota" en catalan en mélangeant trois viandes et du pain. Ensuite, on y rajoute doucement les pois chiches et les haricots. L'escudellla est une entrée ou un plat selon les quantités pour nourrir de grandes tablées à Noël, une tradition catalane qui perdure depuis le XIIIe siècle. " Pour moi, c'est le plat de fête de Noël par excellence. C'est vraiment le souvenir de mon enfance", confie cette amatrice. A chaque famille sa recette. Particulièrement riche et élaborée, cette escudella est vraiment digne de Noël. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia