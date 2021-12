"Vos recettes de Noël" : voici la gagnante

C'est la recette du coq aux morilles et au vin jaune qui a remporté le concours "Vos recettes de Noël". La gagnante va refaire la recette avec l'équipe de TF1 dont Marie-Sophie Lacarrau. Pour cuisiner ce plat, il nous faut un bon coq de ferme. Place au découpage de la volaille en commençant par la cuisse. Puis, on débute la cuisson. Il faut que ça soit bien grillé. Après, on découpe des oignons. On ajoute ensuite le bouillon de volaille avec une dose de Chardonnay. C'est parti pour mijoter pendant deux heures de temps. Place maintenant à la préparation du gratin. Il nous faut des pommes de terre et du Bleu de la Marre. Placez ensuite l'œuf et la crème battue dans de petits ramequins, avant de les mettre au four. Pour la sauce coq aux morilles, on prend du bouillon de cuisson de la volaille et de la crème crue du Jura. On remue tout ça, puis on ajoute petit à petit les morilles. Et on finit avec une dose de vin jaune. TF1 | Reportage S. Agi, G. Martin, Q. Russel