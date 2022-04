Vos souvenirs de débats

C’était en 1974 que se tenait le premier débat présidentiel, avec tous les Français devant leurs écrans. Face-à-face entre Valéry Giscard D’Estaing et François Mitterrand, et une tirade qui va tout changer. Alors 38 ans plus tard, rien n’est oublié. En 1981, avec un match retour, François Mitterrand l’emporte, faisant de Giscard, l’homme du passif, en une formule assassine. En 1988, il fait face à Jacques Chirac avec l’art de la formule, toujours. Des débats polis, il y en aura pourtant, avec Jacques Chirac et Lionel Jospin, en 1995. De la convenance, et pas d’éclats de voix. Mais, les Français l’ont oublié. En 2007, pour la première fois, il y a une femme dans l’entre-deux-tours. En 2012, une anaphore est devenue présidentielle. "Il faut des phrases comme ça, qui marquent, dans un débat. Parce que c’est ça qui va faire que l’on va en parler le lendemain et quinze ans après" dit un des passants interviewés. Le cru de 2022 sera-t-il une redite de 2017 ? Il sera diffusé à 21 heures, ce lundi soir sur TF1. TF1 | Reportage I. Marie, S. Boujemaa