Vos souvenirs de la légende du football

Le roi, la légende… ce vendredi matin, Pelé est dans toutes les conversations, quelles que soient les générations. Depuis la Coupe du Monde de 1958, 64 ans ont passé. À cette époque, le jeune homme, encore adolescent, éclate aux yeux du monde. Mais personne n’a oublié. Il avait des gestes techniques venus d’ailleurs. Rare sont les Français qui ont eu la chance de le voir de leurs propres yeux. C’est le cas de certains supporters lyonnais, spectateurs d’un match entre Santos et l’Olympique Lyonnais le 9 juin 1961. D'après l’un d’entre eux, "ils ont gagné six à deux, et Pelé a dû marquer deux buts". De Pelé, on se souvient de ses buts, bien sûr, mais aussi des gestes insensés. En trois Coupe du Monde et 20 ans de carrière, Pelé a révolutionné le football. "C’est le premier joueur moderne, on va dire. Il a lié la technique, la force physique, la créativité et le génie", affirme un fan. Ces qualités exceptionnelles font toujours de Pelé le plus grand joueur de l’histoire, même 45 ans après son dernier match. TF1 | Reportage J. P. Féret, S. Agi, A. Gay