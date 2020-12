Vos souvenirs de Valéry Giscard d'Estaing

Valéry Giscard d'Estaing aura consacré près de 40 ans à la politique. À Estaing (Aveyron), les seniors ont tous gardé un souvenir de l'ancien président de la République et de cette époque. Il venait chaque année au village. Là-bas, les habitants regrettent un homme qui a beaucoup fait pour la commune et pour le monde rural. "Ce qui nous a marqués, c'est quand il s'est occupé du château parce que c'était un peu lourd pour la commune", affirment certains. "Nous lui devons quand même l'autoroute A75, il ne faut pas l'oublier. Il a désenclavé le Massif central", disent d'autres. Les seniors gardent surtout le souvenir d'un président moderne et innovant. Ils pensent qu'il était en avant-garde et se remémorent le passage de la majorité de 21 à 18 ans. L'ancien président conserve l'image d'un homme abordable et près du peuple. L'ancien maire du village, lui, a été marqué par ses phrases culte dont : "vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur". Désormais, les habitants d'Estaing souhaitent lui dire un dernier "au revoir".