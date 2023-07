Vosges, la surprise de l'été

Héléna n'en revient toujours pas de la nuit qu'elle vient de passer. Sa chambre, elle est dans ce chalet niché au fond d'une forêt. Pour ses parents, il n'y avait pas de meilleur moyen pour découvrir les Vosges. Comme Héléna et sa famille, ils sont de plus en plus nombreux chaque année à découvrir ou à redécouvrir le massif des Vosges. Dans notre parc d'hébergements insolites, trois nouvelles cabanes sont en construction. Dans le parc de loisirs juste en dessous, il faut aussi continuer à innover. Il existait déjà une tyrolienne entre les arbres, une au-dessus de la forêt, la semaine prochaine, une spéciale enfant sera lancée. Tout le massif est concerné par ce renouveau, même les secteurs les plus éloignés. Ainsi, la petite station du Ventron va bientôt revivre. Alexandre Keff déjà hôtelier-restaurateur en Moselle, fait partie de ceux qui ont investi quatre millions d'euros dans ce projet. Avec des températures de l'eau et de l'air bien au-dessus de 20 degrés sous un soleil radieux, tout est réuni dans les Vosges pour un bel été touristique. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse