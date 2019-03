Vosges : Remiremont accueille les amateurs de costumes vénitiens

Cela fait 24 ans que Remiremont célèbre le carnaval vénitien. C'est un moment incontournable pour les amateurs de costumes. À chaque coin de rue, le public a le privilège de découvrir un nouveau personnage et les détails de son déguisement. Des photographes se donnent également rendez-vous pour immortaliser le moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.