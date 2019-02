Vosges : une petite visite à la ferme-auberge du Haag

La ferme-auberge du Haag, dans les Vosges, est une adresse incontournable. Mais en cette période d'hiver, elle est inaccessible en voiture. Il faut s'y rendre soit en raquettes, soit ski de fond ou en ski de randonnée. Vous n'avez surtout pas à vous en faire car après l'effort, le réconfort. Découvrez en images les plats bien cuisinés et savoureux proposés par la maison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.