Vote historique au château de Versailles

Très loin de l'affluence des jours de visite, Versailles se prépare ce lundi à un moment bien plus solennel. À l'intérieur du château, à quelques heures du Congrès, la présidente de l'Assemblée nationale vient repérer des lieux très inhabituels pour elle. C'est ici que les 925 sénateurs et députés seront réunis, placés par ordre alphabétique. Sur leurs bureaux de vote, chacun devra se prononcer pour ou contre l'inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l'IVG. Un moment rare où l'on déroule le tapis rouge et l'on respecte un cérémonial millimétré. Comme un symbole qui tombe à point nommé, c'est la première fois de l'histoire que le Congrès sera présidé par une femme. Il faudra les voix des 3/5 du Parlement pour que la réforme soit adoptée, ce qui semble très bien parti. Le sceau de l'Assemblée sera alors apposé sur le texte. Là aussi, le symbole mérite bien une dernière répétition. TF1 | Reportage B. Augey, N. Gandillot, B. Lachat