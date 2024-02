Vote : pourquoi interdire les SUV en ville ?

Ils font la queue par dizaine pour répondre à la question. Pour ou contre les SUV, ou plutôt, comme le précisent les agents de mairie : "… vous allez voter pour ou contre une tarification spécifique, et non pas pour ou contre les SUV dans Paris". La mairie de Paris propose de tripler le prix du stationnement pour les véhicules suivants : les voitures thermiques ou hybrides de plus de 1,6 tonne, et les électriques de plus de deux tonnes. Le parking passerait de six à 18 euros l’heure dans les arrondissements centraux, quatre à douze euros pour les autres. Seuls les professionnels ne seraient pas concernés. Garer un Kangoo nouvelle génération, ou un BMW X3, coûterait plus cher, contrairement aux Peugeot 2008, Renault Captur, jugés plus légers. La mairie de Paris met en avant trois arguments. Les 4x4 de ville seraient trop encombrants pour des places destinées. Elles provoqueraient 25% d’accidents en plus. Ces modèles plus lourds sont jugés plus polluants. Voilà pourquoi d’autres villes, écologistes, s’apprêtent déjà à sauter le pas. TF1 | Reportage D. de Araujo, M. Gatineau, F. Chevallay