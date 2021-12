Vote sur l'indépendance : J-3 en Nouvelle-Calédonie

À Nouméa, sur le marché, beaucoup de Calédoniens savent déjà très précisément ce qu'ils voteront dimanche. "Non à l'indépendance, parce que je suis bien comme ça avec la France", lance une habitante. Être Français, c'est que des avantages, jugent les partisans du "non". "On bénéficie à la fois de la nationalité française et de la citoyenneté européenne. On l'a vu là encore avec la crise Covid. Heureusement qu'on avait l'aide et la solidarité nationale", lance une autre. Puis, il y a ceux qui, au contraire, défendent l'indépendance. "J'estime qu'on est assez grand avec la France, un partenariat". Pourtant, dimanche, il n'ira pas voter comme beaucoup d'indépendantistes qui dénoncent le maintien du scrutin juste après une vague de Covid. Avec le boycott, les Calédoniens savent qu'ils ont de fortes chances de rester Français dimanche, alors ils pensent déjà à la suite, car il faudra s'entendre sur le nouveau statut de l'archipel. Il faut aussi affronter de gros enjeux comme les inégalités sociales encore très fortes ici. Après ce referendum, la balle sera donc dans le camp des deux bords, pros et anti-indépendance. TF1 | Reportage B. Augey, I. Zabala