Votre banque vous coûte de plus en plus cher

Il ne manquait plus qu'eux, les frais bancaires. Après l'électricité, le gaz et les aliments, ils augmentent à leur tour. En effet, les frais bancaires s'envolent. Votre carte bleue coûte plus cher. Même chose pour vos frais de tenue de compte, avec plus 2,5%. Désormais, une personne seule avec peu de services paie 68 euros à l'année. Un couple, lui, paie 149 euros. Et les banques autorisent de moins en moins de retrait chez les concurrents. Certains clients n'ont le droit qu'à deux retraits gratuits, le troisième devient payant. Un problème en plus à la campagne où il n'y a presque plus de distributeurs. Alors, comment limiter la facture ? Première solution, faire jouer la concurrence. Mais il existe une autre solution, se tourner vers les banques en ligne même si celles-ci n'offrent pas la totalité du panel de service d'une banque classique. Mais certaines interventions sont pratiquement gratuites. Encore faut-il être à l'aise avec Internet. Ces établissements n'ont pas d'agence pour vous accueillir, tout se passe à distance. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Souhaut