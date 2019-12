Votre coup de cœur de Noël : le Christkindelsmärik, le marché de Noël de Strasbourg

Cela fait quatre siècles que le marché de Noël de Strasbourg existe. Il y a 450 ans, les premières échoppes se sont installées sur le parvis de la grande cathédrale. Et depuis ce temps, l'esprit de Noël est toujours présent dans les travées du marché. Les éclairages, les nombreuses pâtisseries et le vin chaud caractérisent particulièrement ce lieu convivial si cher à l'Alsace. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.