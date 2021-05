"Votre histoire" : à la rencontre de Normands

Troarn (Calvados) est un village de 4 000 habitants se trouvant à quinze kilomètres de Caen. Alain nous accueille chez lui. C'est avec une profonde modestie qu'il parle de son ancien travail d'instituteur exercé pendant 40 ans. "J'ai essayé de le faire bien. Au début, c'était un peu compliqué", a-t-il déclaré. Ce fringant retraité nous montre l'une de ses passions, son jardin, où il passe la plupart de son temps. Alain ne regarde pas beaucoup la télévision et s'est demandé ce qu'il pouvait faire s'il ne jardinait plus. Daniel, lui, est un retraité au grand cœur. Il était pompier pendant plus de 40 ans. "Ce n'est pas un métier. La vie de famille est mise de côté", a-t-il affirmé. Daniel s'est investi pour développer les associations sportives. La famille Jean-Luc, elle, en profite. Arrivé il y a quelques années, il ne regrette pas de s'être installé. Léonie, 10 ans, la fille de Jean-Luc, siège au Conseil municipal des jeunes.