"Votre histoire" : à la rencontre des habitants d’Alsace

Il n'y a qu'en Alsace que l'on trouve des winstubs. C'est en fait un débit de vin traditionnel où l'on boit et mange local. La plus ancienne winstub date du Moyen Âge et c'est dans l'ADN des habitants de la région. Direction Strasbourg pour découvrir une winstub très accueillante. Maria nous attend à l'entrée de l'établissement. Installons-nous à la table d'hôtes. Celle-ci a déjà accueilli des célébrités. "C'est la table du président Chirac, et maintenant nous attendons les copains et les amis", lance Maria. Ici, on vient déguster des plats aux noms exotiques, mais pas que. On y vient également pour rencontrer de parfaits inconnus. Il n'y a rien de plus facile que de briser la glace dans une winstub, car l'endroit transpire la bonne humeur et la convivialité. En quittant "Chez Yvonne", nous rejoignons le "Pont Corbeau". L'institution est connue pour la qualité de ses vins. Ici, on met vraiment en avant la personnalité du vigneron. Un lieu authentique où les Alsaciens aiment emmener leurs amis.