Votre histoire : à la rencontre des habitants d'Ancy-sur-Moselle

Au hasard d'une fléchette, nos correspondants en région vous emmènent découvrir les villages du pays. Ce mardi, direction Ancy-sur-Moselle dans le Grand Est. La viticulture est l'activité qui fait la renommée du village. Et pour les Maurice, cultiver le raisin est une histoire de famille. Mais pour connaître les anecdotes du coin, il faut aller à la rencontre de Robert Schneider. Ce retraité de 80 ans n'a jamais quitté le village et a travaillé à son service durant presque 30 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.