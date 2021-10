"Votre histoire" : à la rencontre des habitants d'Arry en Moselle

Au hasard d'une fléchette, nos correspondants en région vous emmènent découvrir les villages du pays. Ce mardi, direction la commune d'Arry. C'est un attachant village niché sur les côtes de Moselle et qui compte seulement 500 habitants. Installé ici depuis 46 ans, Serge ne le quitterait pour rien au monde. "Dès que j'ai pu trouver une maison à la campagne, on a acheté", raconte-t-il. L'autre charme du village, ce sont les voisins. Ils se rendent des services tout le temps. "On sait qu'on peut compter l'un sur l'autre", affirme l'une d'entre eux. À Arry, tout le monde se connaît. Notre guide nous emmène voir le doyen du village. Âgé de 94 ans, André nous raconte comment il y est arrivé. "J'ai d'abord travaillé un certain temps dans l'armée française... un jour j'ai pris ma retraite, il y avait une maison libre ici et on a d'excellents voisins", conclut-il.