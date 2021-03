A la rencontre des Berriennois dans le Finistère

Au beau milieu d'un chantier de randonnée se trouve un territoire sauvage de Landes et Tourbières. C'est surtout un lieu propice à l'évasion pour un père et son fils. "C'est un peu reculé quand même (...) Avec le soleil, on a choisi des petits chemins assez sympa à pratiquer", confie ce dernier. La vallée est tranquille. Nous ne croisons plus personne sur le chemin. Alors direction le bourg de Berrien à trois kilomètres. C'est là que nous entendons un bruit particulier s'échapper d'un garage. C'est celui d'une voiture huit cylindres de 1939, le trésor de Georges. "C'est un rêve d'enfant que j'ai acquis à ma retraite", explique-t-il. Georges et son épouse Mari- Claire sont nés et ont grandi à Berrien. Expatriés dans les Yvelines, ils reviennent souvent dans leur petit bourg natal. Pour le retraité, chaque balade à bord de sa vielle voiture lui rappelle pleins de souvenirs. Joëlle et sa sœur, elles, ont passé une partie de leur enfance ici chez leurs grands-parents. Elles se souviennent surtout de ce 17 juin 1955 où la foudre a frappé par deux fois une chapelle à un kilomètre de là.