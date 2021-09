"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Bourg-sur-Gironde

La commune de Bourg-sur-Gironde abrite 2 300 habitants. Là-bas, tout sent l'histoire. Les ruelles aux pierres blondes, les vieilles enseignes toujours apparentes, la ville haute témoigne d'un riche passé. Gérard habite une maison ancienne du village. Sa vue est imprenable. Bourg a la particularité d'être coupé en deux, une partie sur la falaise et une autre en bas. Cette dernière était destinée aux artisans et aux transports de vin. Thierry Courbin, sellier garnisseur, y est installé depuis 23 ans pour réaliser du mobilier et des selles de motos. L'estuaire a longtemps été le moteur de l'activité du port. Reine se souvient de cette période. La fermeture d'une raffinerie toute proche a provoqué une baisse de l'activité. Mais elle est restée dans le village et profite de son jardin. Celui-ci cache une grotte, héritage de l'histoire troglodytique de Bourg-sur-Gironde.