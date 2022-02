« Votre histoire » : à la rencontre des habitants de Bras-Panon

Bras-Panon, ses cases créoles, son église, sa végétation tropicale... et en plein carrefour, une charcuterie donne envie. Selon Jean-Pierre, 40 ans plus tard, c'est presque une institution dans la ville. Mieux encore, ses produits, "c'est les meilleurs". Il est bien évidemment fier de nous présenter sa spécialité. Nous poursuivons notre chemin le long de la mer, là, où se jette la rivière des roches, celle qui longe le village. Nous tombons sur Expédit, pêcheur à ses heures perdues. Ce jour-là, il a attrapé un poisson de pas moins de trois kilos. Retour dans les rues du village où nous apercevons une jolie case créole et son jardin luxuriant. Il y pousse de la vanille, une véritable passion. Robert a toujours vécu ici, et son père lui a transmis l'amour des plantes et des fruits. Et à force de reparler du passé, sa femme a ressorti des vieilles photos de famille. Quelques histoires plus tard, les sens en éveil, nous quittons Bras-Panon plus chargés qu'à l'arrivée. TF1 | Reportage H. Capis, S. Ducasse