"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Bromont-Lamothe

A Bromont-Lamothe, un village situé à l'ouest du Puy-de-Dôme, le calme est de mise. "Avec le Covid, on ne peut plus faire grand chose", confie un passant. Sur notre chemin, nous rencontrons Jean-Pierre, passionné et collectionneur de vieilles voitures. Il nous invite à faire un bout de chemin avec lui dans sa Peugeot 403. Nous voici sur la route départementale qui traverse la commune en direction du Limousin. Nous quittons Jean-Pierre pour retourner flâner dans le petit bourg de Bromont-Lamothe, au pied de l'église du XIXe siècle. Et à force d'allers et venues sans croiser personne, un garage grand ouvert attire notre attention. Avec sa mère Geneviève, c'est Serge qui est en train de rentrer du bois. Tout au long de la matinée à proximité de l'un des étangs de la commune, il va multiplier les allers-retours avec sa brouette. Pour sa part, Geneviève, 84 ans, n'est pas vraiment du genre à ne rien faire. Elle a tenu pendant un-demi siècle le bar tabac du village et ici, presque tout le monde la connaît.