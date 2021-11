"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Caylus, dans le Tarn-et-Garonne

Par le hasard d'une fléchette, nos correspondants nous conduisent à Caylus. Situé dans le Tarn-et-Garonne, ce village médiéval attire de nombreux visiteurs en été. Hors-saison, les rues sont bien plus calmes. Pour trouver un peu de compagnie, nous misons sur le café-restaurant. Nous rencontrons trois copains. Artistes dans le village, ils ont réalisé des statues faites de métal et de bois. Un cerf, un hippopotame, un bouc... ils exposent leurs animaux directement sur les façades des maisons. Comme eux, le village compte de nombreux passionnés. William est électricien. Son amour de la vieille voiture, c'est son père qui le lui a transmis. Depuis, il a grandi, il a passé son permis et la collection s'est bien étoffée. Le retraité fait maintenant partie de l'association des collectionneurs de Caylus. Nous croisons deux frères nés au village. Alain est parti vivre à Annecy mais y retourne régulièrement. Et dès qu'ils sont ensemble, ils se remémorent les bons souvenirs comme ici sous la halle. Mais ils l'avouent, ce n'est pas le marché qui les intéressait mais de jouer au foot. Le rendez-vous est pris, nous reviendrons au village faire une partie. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet