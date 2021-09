"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Chitenay dans le Loir-et-Cher

Sur la place de l'Eglise de Chitenay, on trouve un café, une boulangerie et une auberge. Cette dernière est le lieu où les habitants se retrouvent. Gilles Martinet, lui, y est né. Avec Didier, son frère, Gilles a grandi dans une famille de commerçants au contact des villageois. Et comme à l'époque de la grand-mère, on cuisine ici des produits du coin. Durant notre découverte, nous avons remarqué que de l'entrée du bourg au bar tabac, un nom revient : Denis Papin. "Denis Papin a inventé la cocotte-minute. C'est le principe de la machine à vapeur, de la locomotive, etc", précise un Castanéen. Mais avant de quitter la ville de cet inventeur du XVIIe siècle, un chapiteau à la sortie de Chitenay attire notre attention. Il s'agit de l'école de cirque de la famille Orsola. Johnny Orsola, autrefois funambule, a d'ailleurs déjà été filmé par notre équipe. Un reportage acrobatique pour le baptême de ses neveux. Le curé avait accepté de faire la cérémonie à 40 mètres de hauteur. Depuis, l'histoire continue. Avec les petits-enfants, la famille Orsola compte neuf générations d'artistes.