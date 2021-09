"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Gattières dans les Alpes-Maritimes

Dans les ruelles du village médiéval de Gattières, le chant de l'eau qui coule nous mène jusqu'à Patrick et Léonie. Le couple boit l'eau de la source quotidiennement depuis 20 ans. "L'eau de Gattières, c'est la forme pour les habitants", lance Patrick. Nous rencontrons ensuite Emile, âgé de 88 ans. Il habite au deuxième étage d'un bâtiment avec son épouse. Les escaliers sont raides, mais la vue du balcon est splendide. On est très bien à Gattières, mais les rues du village sont étroites. "On doit s'écarter parce qu'il n'y a que la place d'une voiture", lance un passant. Enfant du village, Hugo travaille pour la régie d'électricité communale. C'est entre deux interventions qu'il nous explique ce qui le retient ici. "J'ai encore de la famille ici. J'ai toujours vécu là et on est assez près des montagnes. Je trouve qu'on a un cadre de vie qui est quand même sympa", explique-t-il. Ajouter à cela, les maisons de pierre, le climat plus que clément et les façades colorées, vous comprendrez pourquoi certaines familles habitent Gattières depuis plusieurs siècles.