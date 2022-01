"Votre histoire" : à la rencontre des habitants de Hesdin dans le Pas-de-Calais

Première rencontre avec une figure locale, Christine, vendeuse de frites depuis 40 ans. Sur une table, on peut voir un album qui compile des dizaines de photos et d'articles de presse qui raconte son histoire. Elle fut pendant très longtemps la patronne de la baraque à frites sur la Grand Place Hesdin. On peut vous dire que Christine n'a pas perdu la main. L'occasion était trop belle de manger une bonne frite. Un peu plus loin sur la place de la poste, on remarque une belle maison à l'architecture particulière. On décide de s'inviter à l'intérieur. On s'installe avec un café et du chocolat. Michelle et Bernard ont toujours vécu dans cette demeure. Ce sont d'anciens commerçants devenus des retraités très actifs. Direction la forêt pour une petite promenade. "Avec la pandémie, nous, les randonneurs, on était certainement les premiers à pouvoir retrouver l'activité physique", explique Michelle. Il est déjà l'heure de repartir en jetant un dernier coup d'œil sur la campagne hesdinoise magnifiquement bien éclairée ce jour-là. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette